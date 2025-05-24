السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

"العليا لاختيار رؤساء الجامعات" تجري مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعتي بني سويف ومطروح

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

عقدت اللجنة المختصة بترشيح  رؤساء الجامعات  والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (659) بتاريخ 26/3/2025، مقابلات  المتقدمين لرئاسة جامعتى بنى سويف ومطروح، وذلك برئاسة محمد عوض تاج الدين مستشار  رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق.

اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات تجري مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعتي بني سويف ومطروح

 وعضوية كل من:  أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، وهاله حلمى السعيد مستشار رئيس الجمهورية - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقا، وأحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق - ووزير التنمية المحلية الأسبق، وهانی محفوظ هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

و بدأت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية أعمالها بمقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف، يوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: محمد أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق، ونائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق،  و طريف شوقی محمد الأستاذ المتفرغ - نائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق.

 كما عقدت اللجنة اجتماعها الثانى اليوم السبت 24 مايو لمقابلة  المتقدمين لرئاسة  جامعة مطروح، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية السابق، ورئيس جامعة العلمين الدولية. وماجد نجم الأستاذ رئيس جامعة حلوان السابق.

 

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