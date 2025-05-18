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رياضة

نهضة بركان يفوز على سيمبا التنزاني 0/2 في ذهاب نهائي الكونفدرالية

نهضة بركان، فيتو
نهضة بركان، فيتو

حقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز على ضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء أمس السبت، بمدينة بركان في المغرب، في ذهاب بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاء هدفا نهضة بركان في الشوط الأول عن طريق لامين كامارا وأسامة المليوي في الدقائق 8 و14.

وتم إلغاء هدف للاعب يوسف مهري لنهضة بركان في الدقيقة 60.

وستقام مباراة العودة بين سيمبا التنزاني ونهضة بركان، الأسبوع المقبل، على ملعب عمان في زنجبار.

تشكيل نهضة بركان وسيمبا التنزاني 

نهضة بركان: منير المحمدي - يوسوفو دايو - تاحيف - العسال - الموساوي - لامين كامارا - ياسين البحيري - خيري - الرياحي - أسامة المليوي – مهري.

سيمبا التنزاني: كامارا، شامو، نجوما، أهوا، كابومبي، أتيبا، حمزة، محمد حسين، كاجوما، مبانزو، دينيس كيبو.

تاريخ نهضة بركان وسيمبا مع الكونفدرالية 

ويسعى فريق نهضة بركان المغربي للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن توج باللقب مرتين سابقتين في عامي 2020 و2022.

بينما يبحث فريق سيمبا التنزاني عن تحقيق لقبه القاري الأول في تاريخه.

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