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رياضة

إياب نهائي الكونفدرالية، سيمبا يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول

نهضة بركان وسيمبا
نهضة بركان وسيمبا

نهائي الكونفدرالية، تقدم فريق  سيمبا التنزاني على نظيره نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب عمان في زنجبار، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف سيمبا عن طريق جوشوا موتال في الدقيقة 17.

تشكيل نهضة بركان ضد سيمبا 

في حراسة المرمى: منير المحمدي

في خط الدفاع: مامادو كامارا – إيسوفو دايو – عادل طاهف

في خط الوسط: أيوب خيري – أسامة المليوي – ياسين لبحيري – عماد رياحي – يوسف ميهري

في خط الهجوم: حمزة الموساوي

سيمبا ضد نهضة بركان
 

وفاز نهضة بركان في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين دون رد بتوقيع لامين كامارا وأسامة المليوي في الدقيقتين 8 و14 ليضع قدمًا في الفوز باللقب.
 

سيمبا ونهضة بركان
 

وتقدمت إدارة نادي نهضة بركان بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد نادي سيمبا بدعوى الإخلال بمبادئ الاستقبال والضيافة حيث تعرضت بعثة نهضة بركان لمضايقات عند وصولها إلى زنجبار حيث تأخرت لأكثر من أربع ساعات في المطار وسط إهمال إداري.

نهضة بركان يقترب من اللقب الثالث

ويدخل نهضة بركان المواجهة بهدف التتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه بعد تتويجه بلقبي 2020 و2022 فيما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الزمالك ويُعد الفريق من أكثر الأندية استقرارًا في البطولة بوصوله إلى النهائي للمرة الخامسة في آخر 7 نسخ.

وتويج نهضة بركان مؤخرًا بلقب الدوري المغربي لأول مرة في تاريخه ويأمل في استكمال الثنائية المحلية والقارية.

ويسعى سيمبا لتحقيق أول لقب قاري في تاريخه بعد أن حل وصيفًا في نسخة 1993 من كأس الاتحاد الأفريقي (الاسم السابق للبطولة) في محاولة لاستعادة أمجاد الماضي وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي.

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