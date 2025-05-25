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رياضة

غدا، اجتماع هام بين وزير الشباب وممثلي الأندية بشأن انتخابات الهيئات الرياضية

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا الإثنين، لقاء مع ممثلي الأندية لمناقشة مشروع الانتخابات الإلكترونية في الهيئات الرياضية.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش مع مسؤولي وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية سبل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة بحيث يكون التصويت الكترونيا في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

 

وشدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية هذا الملف مؤكدا أنه سوف يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة بعد دراسة كل أوجه العملية الالكترونية لضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة مع الجانب الفني لوزارة التخطيط والجانب الإشراف القضائي لهيئة النيابة الإدارية.

وأضاف أشرف صبحي أن الوزارة نجحت من قبل فى تجربة الانتخابات الإلكترونية من خلال برلمان الشباب وجمعية المرشدات الكشفية، مؤكدا أن الوزارة  تتجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

 

وزارة الشباب تكشف موعد تفعيل تعديلات قانون الرياضة 

فيما كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات ملف تعديل قانون الرياضة، مؤكدا أن تلك التعديلات تهدف لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار الرياضي، خصوصًا في الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات متكررة تهدد استقرارها.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات إذاعية، أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الرياضة الجديد تسير وفق جدول زمني محدد، قائلا: "القانون حاليًا في مجلس الوزراء، وسيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، ونستهدف أن يبدأ العمل به رسميًا في يوليو المقبل، أي خلال أقل من شهرين من الآن". 

وأضاف متحدث وزارة الشباب والرياضة: "الوزارة أعدت التصورات والتعديلات اللازمة على قانون الرياضة الصادر عام 2017، وتم رفعها رسميًا إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، القانون الحالي حاول منذ صدوره تشجيع الأندية على إنشاء شركات للاستثمار الرياضي، لكن الواقع لم يشهد استجابة فعلية من معظم الأندية الشعبية، باستثناء الأهلي، الذي نجح بالفعل في تأسيس شركات تابعة له، فيما لا تزال أندية كبيرة مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تفتقر إلى هذا النوع من التنظيم المؤسسي".

وأضاف: "هذا الأمر دفعنا للتفكير بجدية في تعديل القانون لفتح الباب أمام المستثمرين، وتسهيل الشراكات التي يمكن أن تنقذ هذه الكيانات من أزماتها المتكررة، وضمن التعديلات المقترحة، سعينا إلى معالجة بعض العراقيل التي كانت تعيق دخول المستثمرين، مثل النسب الحاكمة للأندية في الشركات، والتي كانت تمثل نقطة خلاف، فتحنا الباب الآن أمام مرونة أكبر في هذا الجانب، لكن مع الإبقاء على شرط موافقة الجمعية العمومية للنادي حال رغبة أي مستثمر في الحصول على حصة حاكمة أو مؤثرة". 

وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة راعت في هذه التعديلات حماية حقوق الأندية الشعبية وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة الاستثمار الرياضي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للأندية وفتح الباب أمام تمويلات واستثمارات جديدة.

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