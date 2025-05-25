صندوق تطوير التعليم يصدر بيانا جديدا حول كليات كوزن اليابانية

أصدر صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بيانا جديدا حول كليات كوزن المصرية اليابانية.

وأهاب الصندوق خلال البيان، وإدارة كليات كوزن المصرية اليابانية بجميع الطلاب وأولياء الأمور، ضرورة توخي الحذر من الصفحات المزيفة أو غير الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تنشر معلومات مغلوطة أو مضللة باسم الكلية.

وأكد البيان، أن الصفحة الرسمية الوحيدة للكليات، يمكن للطلاب التعرف عليها من هنا.

وأشار البيان إلى أن أي صفحات أخرى تحمل اسمًا مشابهًا أو تدّعي تمثيل الكليات هي صفحات مزيفة لا تمت لنا بأي صلة.

وأكد الصندوق وإدارة الكليات أنه غير مسؤول عن أي محتوى أو معلومات يتم نشرها عبر تلك الصفحات غير الرسمية.

ما هي كليات كوزن المصرية اليابانية

وتعتبر كليات كوزن المصرية اليابانية، نظام تعليمي تطبيقي جديد، يخدم عدد من القطاعات منها قطاعي الصناعة والصحة، ويركز على تعليم الطالب الإنتاجية والجودة والانضباط.

ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار التعاون المصري الياباني في التعليم الفني، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بكليات كوزن العام الدراسي القادم 2025/2026، وتبلغ مدة الدراسة بها 5 سنوات، بعد الشهادة الإعدادية، ويحصل الطالب بعدها على شهادة فوق متوسطة.

أمين مجلس التعليم التكنولوجي يكشف تفاصيل كليات كوزن اليابانية

وقال الدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن من سيتولى تنفيذ مشروع كليات كوزن المصرية اليابانية، وإدارته في البداية هو صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، تحت إشراف من وزارة التعليم العالي.

وأوضح الجيوشي أن كليات كوزن ستكون بعد المرحلة الإعدادية بمدة دراسة خمس سنوات، وبعد التخرج سيتمكن الطالب من الالتحاق بإحدى الجامعات التكنولوجية، أو بتنسيق القبول للجامعات والمعاهد المصرية.

وأشار الجيوشي إلى أن سنوات الدراسة بكليات كوزن تكافئ الدراسة بالمعهد المتوسط بعد المرحلة الثانوية في المستوى التأهيلي، وينطبق على خريجيها ما ينطبق على خريجي تلك المعاهد، سواء بالتقدم للجامعات التكنولوجية، أو في تنسيق الجامعات الحكومية وكليات الهندسة إذا كان حاصلا على تقدير مرتفع، وستكون نفس الفرص متاحة لهم.

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