السبت 22 مارس 2025
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الأوقاف تعلن إقامة صلاة التهجد يوميًّا في مسجد الحسين

صلاة التهجد
صلاة التهجد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة التهجد يوميًّا في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وسط أجواء إيمانية تملأها الخشوع والسكينة، إذ يجتمع المصلون لإحياء هذه السنة المباركة واغتنام فضل العشر الأواخر من رمضان.

صلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين 

ويؤم المصلين نخبة من القراء المتميزين، يتلون آيات الذكر الحكيم بروايات مختلفة؛ ما يزيد الأجواء روحانيةً وتأثيرًا في نفوس الحاضرين، وخُصصت أماكن لكبار السن، مع تنظيم دقيق يضمن سهولة الحركة وأداء الصلاة بانسيابية.

وتُقام الصلاة يوميًّا في تمام الساعة 1:15 صباحًا، ويحرص المصلون على حضورها، راجين من الله القبول والمغفرة، في مشهد يفيض بالإيمان والتضرع.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 5143 مسجدًا على مستوى الجمهورية لاستقبال المعتكفين، و9376 مسجدًا لإقامة  صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تهيئة المساجد لإقامة الشعائر الدينية، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على قدسية المساجد وتحقق مقاصد العبادات.

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