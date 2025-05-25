رئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات يوم التحكيم المصري

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم التحكيم المصري" للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وذلك تلبية لدعوة الدكتور محمد فريد صالح – رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس - الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

النيابة الإدارية حاضرة في يوم التحكيم المصري

ورافقه خلال الفعاليات المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من السيدات ومستشاري النيابة الإدارية.

حضر المؤتمر كل من المستشارعبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وياسر صبحي - نائب وزير المالية للسياسات المالية، ولفيف من القضاة والمحَكّمين والمستشارين القانونيين، وعددًا من قيادات وممثلي الهيئات والجهات الرقابية والتنظيمية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المستثمرين وقادة المؤسسات المالية وممثلي مراكز التحكيم والمنظمات الدولية، وذلك في إطار حوار موسّع حول سبل تطوير منظومة التحكيم في مصر بما يخدم مناخ الاستثمار ويضمن تسوية فعالة وعادلة للمنازعات المالية غير المصرفية.

تأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشارمحمد سمير.

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