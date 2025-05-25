الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

حجز دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لـ 22 يونيو

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين لجلسة 22 يونيو المقبل للحكم. 

وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات صدر فيها حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.

واستندت الدعوى الي الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.

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