الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

بعد تشييع جثمانه بالدقهلية، ابنة الشيخ سيد سعيد تنعيه بكلمات مؤثرة

سلطان المقارئ ابن
سلطان المقارئ ابن الدقهلية، فيتو

نعت هيام سيد، ابنة القارئ الشيخ سيد سعيد سلطان، والدها عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”، ودونت: “ابويا اتزف للجنة.. أذان الظهر اترفع بصوتك يا حبيبي.. صوتك بالقرآن كان ملازمك إلى قبرك.. النهاردة مش يوم وفاتك.. النهاردة فرحك يا نور عيني.. الملايكة بتزفك للجنة.. مع السلامة ياقلبي.. مع السلامة يا أحلى ضحكة.. مع السلامة يا حبيب الملايين.. استودعتك في أمان الله وحفظه يا بابا”.

وفي منشور آخر كتبت: “الدنيا كلها بتكرمك يا نور عيني.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا الصبر على بعدك”.

تشييع جنازة الشيخ سيد سعيد

وكان مركز الجمالية في الدقهلية قد شهد تشييع جنازة الشيخ سيد سعيد، الملقب بـ"سلطان المقارئ"، في مظاهرة شعبية مهيبة، شارك فيها الكبار والصغار.

خرج الجثمان من مسجد ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية في محافظة الدقهلية لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

والتف حول النعش القريب والغريب للمشاركة في تشيع الجثمان لمثواه الأخير. 

تقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بخالص العزاء والمواساة لوفاة القارئ الشيخ السيد سعيد، والذي انتقل إلى مثواه الأخير اليوم، معربا عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

 

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تعازيه والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن لهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة فقدت رمزا من رموز قراء القرآن الكريم والذي اشتهر بلقب بـسلطان القراء، داعيا المولى عز وجل أن يكون علمه وحفظه وتلاوته للقرآن الكريم في ميزان حسناته.

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