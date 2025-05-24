السبت 24 مايو 2025
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سلطان المقارئ، 10 معلومات عن الشيخ السيد سعيد

الشيخ سيد سعيد سلطان
الشيخ سيد سعيد سلطان المقارئ، فيتو

فقد العالم العربي اليوم أحد أبرز أعلام التلاوة، بوفاة الشيخ القارئ السيد سعيد، الشهير بـ"سلطان المقارئ"، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد مسيرة قرآنية استمرت لعقود، وامتلأت بالعطاء والروحانية والصوت الخاشع الذي أسر قلوب الملايين.

من هو الشيخ السيد سعيد؟

  1. وُلد الشيخ سيد سعيد في قرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وبدأ مشواره مع القرآن في سن مبكرة.
  2. لم يكمل تعليمه الأزهري، إذ توقف عند الصف الأول الإعدادي بمعهد دمياط، وخرج للعمل لمساعدة أسرته براتب لم يتجاوز 25 قرشًا.
  3. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب، وتعلم قراءة القرآن الكريم على يد الشيخ عبد المنعم عبد الرازق من قرية الدراكسة، حيث كان يحرص على الجلوس لساعات أمامه للاستماع لتلاوته.
  4. حفظ القرآن كاملًا وهو في سن التاسعة، وشجعه على ذلك والده وجده.
  5. رغم عدم التحاقه بالإذاعة، بسبب موقف مؤلم في شبابه من أحد أعضاء لجنة التقييم، فقد أصرّ على ألا يدخل اختبارات الإذاعة مجددًا.
  6. لُقّب بـ "سلطان المقارئ" نظرًا لقوة صوته وتمكنه الكبير من علم التجويد والقراءات، وتعلم على يد الشيخ إبراهيم غنيم من قرية الكردي.
  7. ورغم معاناته من حساسية مفرطة في الجيوب الأنفية منذ الطفولة، إلا أن الأعراض كانت تختفي تمامًا أثناء تلاوة القرآن، مما جعل التلاوة متنفسه الروحي.
  8. خضع لجراحة دقيقة في سويسرا، لكنه بقي يعاني من هذا المرض المزمن حتى وفاته.
  9. حمل صوته العذب إلى العديد من دول العالم، حيث سافر إلى: أبوظبي 11 مرة في شهر رمضان بدعوة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- رحمه الله- وجنوب أفريقيا على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- كما زار لبنان لمدة 11 سنة متتالية، إضافة إلى باكستان، إيران، وسويسرا.
  10. وعاصر عددا من المشايخ منهم: الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ البنا، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الشيخ راغب غلوش، الشيخ منصور الشامي الدمنهوري، الشيخ شعبان الصياد وغيرهم من قمم مدرسة التلاوة المصرية.

توفي الشيخ السيد سعيد اليوم السبت، تاركًا إرثًا كبيرًا من الذكر والتلاوة.

من المقرر تشييع جثمانه غدًا الأحد عقب صلاة الظهر في مسقط رأسه، قرية ميت مرجا سلسيل، ويُقام العزاء بعد غدٍ الإثنين.

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