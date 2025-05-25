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خارج الحدود

استشهاد صحفي فلسطيني وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على جباليا

الصحفي الفلسطيني
الصحفي الفلسطيني أبو وردة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد الصحفي الفلسطيني حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد عائلته في قصف جوي إسرائيلي لجباليا النزلة شمال قطاع غزة.

استشهاد  صحفي فلسطيني في قصف إسرائيلي على جباليا

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولها: إن "الصحفي حسان مجدي أبو وردة استشهد وعدد من أفراد عائلته، في قصف الاحتلال منزلهم في جباليا النزلة".

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ووفق الوكالة: "ترتفع باستشهاد أبو وردة، حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر عام 2023 إلى أكثر 221 صحفيا، إضافة إلى جرح واعتقال مئات آخرين".

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