طلاب ثانية ثانوي بالدقهلية: الفيزياء صعبة والأحياء في مستوى الطالب الدحيح (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “بعبع العلمي والأدبي.. طلاب ثانية ثانوي بعد أداء الامتحان في الدقهلية.. الفيزياء صعبة والتاريخ أصعب والأحياء في مستوى الطالب الدحيح”.

التقت فيتو بطالبات مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط وأكدت صعوبة الامتحانات.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية اليوم امتحانات الفيزياء والتاريخ والأحياء.

وقالت طالبة: "الفيزياء صعبة والتاريخ اصعب والأحياء في مستوى الطالب الدحيح".

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي من 17 /5 إلى 25 /5، والصف الرابع من 18 /5 إلى 27/5، والصف الخامس من 19 /5 إلى 27 /5، والصف السادس من 20 /5 إلى 27/5.

أما الصف الأول والثاني الإعدادي من 17 /5 إلى 27 /5، وامتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) من 20 /5 إلى 4 /6 وامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي من 17 /5 إلى 27/5.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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