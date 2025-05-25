الأحد 25 مايو 2025
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صحة ومرأة

بعد إعفائها من الحصول على شهادة الحلال، فوائد منتجات الألبان الأمريكية

مشتقات الألبان في
مشتقات الألبان في أمريكا

فوائد منتجات الألبان الأمريكية، كشفت جمعية الألبان الأمريكية عن فوائد منتجات الألبان الأمريكية للجسم، حيث أوضحت الكثير  من الأبحاث دورها الأساسي في توفير نمط حياة صحي.

وأعلن رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي إعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من امريكا من الحصول على شهادة الحلال لتسهيل استيرادها.

وتقدم “فيتو” في التقرير التالى أهم الفوائد الصحية لمنتجات الألبان ومشتقاتها بحسب الجمعية الأمريكية للألبان.

فوائد منتجات الألبان 

منتجات الألبان الأمريكية تضم تركيبة غنية وفريدة وتحتوي على الكالسيوم وفيتامين د ومفيدة للوقاية من عدد من الأمراض منها مرض السكري ودعم صحة القلب.

وتشير مجموعة  من الأبحاث إلى أن استهلاك منتجات الألبان يرتبط بفوائد صحية متعددة، مثل انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويدعم هذا البحث بشكل أكبر تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية منها، وفقًا لتوصيات الإرشادات الغذائية الحالية للأمريكيين.

هل منتجات الألبان مفيدة للقلب؟

وهناك فوائد صحية متعددة لتناول منتجات الألبان بانتظام،  بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. 

تعد منتجات الألبان قليلة الدسم والخالية من الدسم جزءًا من الإرشادات الغذائية الحالية للأمريكيين، وتوصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) باتباع أنماط غذائية صحية للأمريكيين بعمر سنتين فما فوق.

منتجات الألبان 
منتجات الألبان 


العناصر الغذائية لصحة العظام التي توفرها منتجات الألبان

وتدعم الأبحاث  توصيات الإرشادات الغذائية الحالية للأمريكيين بتناول ثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم للأطفال والمراهقين من سن 9 سنوات فما فوق، كجزء من نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، إلى جانب ممارسة نشاط بدني كافٍ، للمساعدة في تحقيق ذروة كتلة العظام.

 ويرتبط بلوغ ذروة كتلة العظام بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام في مراحل لاحقة من العمر.

وأوضحت جمعية الألبان الأمريكية أن الحليب مشروب رياضي طبيعي، فبينما يوفر الحليب العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة، أظهرت الأبحاث أن لمجموعته الغذائية القوية فوائد عديدة للتعافي الرياضي، فشرب الحليب - الأبيض أو الشوكولاتة - بعد التمرين يساعد الجسم على استعادة طاقته وتعافيه وترطيبه بفضل تركيبته الغذائية الفريدة.

فوائد منتجات الألبان لضبط الوزن

ويشكل اتباع نمط غذائي صحي، يشمل منتجات الألبان الأمريكية قليلة أو خالية الدسم، أساسًا لضبط الوزن واتباع نمط حياة صحي. 

وتوفر منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي والجبن، بروتينًا عالي الجودة، وقد أظهرت الأبحاث أن البروتين يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يُساعد في ضبط الوزن 

منتجات الألبان 
منتجات الألبان 

لماذا 3 حصص يوميا؟

وأوصت جمعية الألبان الأمريكية بثلاث حصص من منتجات الألبان، كالحليب والزبادي والجبن، للأطفال بعمر تسع سنوات فما فوق، تُسهم في اتباع نظام غذائي صحي وتعزيز الصحة.

ويتميز الحليب بتركيبة غذائية فريدة، ويحتوي على ثلاثة عشر عنصرًا غذائيًا أساسيًا مهمًا للنمو والتطور.

منتجات الألبان 
منتجات الألبان 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن بالمنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد مما يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.

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