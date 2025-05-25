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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل خطيئة أخيرة على قناة CBC

أبطال مسلسل خطيئة
أبطال مسلسل خطيئة أخيرة، فيتو

يعد مسلسل خطيئة أخيرة من أحدث المسلسلات التي انطلقت مؤخرا عبر منصة “يانجو بلاي” وكذلك قناة CBC وهو عمل يشارك فيه نخبة من ألمع الفنانين بسوريا ولبنان.

مواعيد عرض مسلسل خطيئة أخيرة على قناة CBC 

ومسلسل خطيئة أخيرة يعرض على شاشة قناة CBC من السبت للأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل خطيئة أخيرة

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم، منهم، سامر إسماعيل، عمار شلق، كارلوس عازار، رشا بلال، كارول عبود، رولا بقسماطي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب، وهافال حمدي.

ويترقب الجمهور بشغف عودة الثنائي سامر إسماعيل ورشا بلال خلال هذا العمل بعد نجاحهما في ثنائية سابقة لاقت إعجابًا واسعًا.

وتدور أحداث العمل داخل فندق “الصافي”، الذي يخفي خلف واجهته الهادئة شبكة لتجارة المخدرات، ويدخل “هشام” (يؤدي دوره سامر إسماعيل) كمدير جديد للفندق، مدفوعًا بخطة سرية للبحث عن شقيقته، لتقوده الأقدار إلى علاقة مع “كارما” (تلعب دورها ريمي عقل) تقوده إلى كثير من التحديات والمفاجآت.
مسلسل خطيئة أخيرة

والعمل من تأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي، ومن إخراج طارق رزق، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان المسلسل يحمل اسم “ليديز نايت” ثم تحول إلى “خطيئة أخيرة”، ويتكون من 45 حلقة.

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