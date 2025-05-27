الثلاثاء 27 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات BMW بالسوق المحلي

سيارات BMW، فيتو
سيارات BMW، فيتو

طرح الوكيل المحلي  لسيارات BMW،  الجيل الجديد كليًّا مِن BMW الفئة الأولى والفئة الثانية جران كوبيه في السوق المصري وذلك خلال شهر مايو الجاري، مجهزة بمحرك توربو سعة لترين يولد 300 حصانٍ مع أقصى عزم دوران يبلغ 400 نيوتن-متر، ويُمكن من التسارع من نقطة صفر إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.٩ ثوان، قبل تسجيلهما لسرعة قصوى مقدارها 250 كم/ساعة. 


أسعار سيارات BMW  فئة جران كوبيه 

يصل سعر الفئة الأولى 2.450.000  جنيه 

يصل سعر الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة كليًا 2.650.000 جنيه.
 


مواصفات محرك سيارات  BMW جران كوبيه

حصل الطرازان 118 M Sport و218 M Sport مجهّزان بمحرك توربو سعة ١.٥ لترات يولِّد ١٥٦ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن-متر. ويتَّصل المحرك ثلاثي الأسطوانات بناقل حركة  Dual-clutchمن سبع سرعات فئة "ستبترونيك"، كما يمكن للفئة الأولى وللفئة الثانية التسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/ مع هذا المحرك في غضون ٨.٥ و٨.٦ ثوانٍ على الترتيب.

حصلت سيارات BMW علي العديد من  التحسينات وتعديلات، أبرزها الاستعانة باللمسات الرياضية الخاصة بفئة الأداء العالي M وكذلك باقة التصميم M Sport، بما في ذلك الشبك الأمامي الضخم "Kidney Grille" المحاط بإطار مضيء بتقنية LED المسماة "Iconic Glow"، وتطعيمات سوداء لامعة على الصادمين الأمامي والخلفي وشبك التهوية الأمامي، بخلاف مصابيح M Lights Shadowline، ونظام كبح رياضي للفئة M، وللمرة الأولى على الإطلاق توافر خيار السقف الأسود، مما يعزّز الطابع الرياضي لهذه السيارات المُدمجة الفاخرة. 

 

وامتلكت مصابيح  Adaptive LED تُضفي بصمة ضوئية مميَّزة على السيارتين الرياضيتين، والسقف الزجاجي البانورامي، وعجلات الفئة M الرياضية خفيفة الوزن قياس ١٨ بوصة، إلى جانب المصابيح الخلفية النحيفة فئة LED، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح Comfort Access، وغيرها من اللمسات الخارجية الرياضية الجذّابة.
 

و تعمل بنظام تشغيل OS 9.0 الأحدث وتتوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto. وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تتضمّن السيارتان باقة واسعة من تجهيزات الراحة والرفاهية، أبرزها مقاعد وأحزمة أمان الفئة M الرياضية، والحليات الداخلية المضيئة M Illuminated Aluminum، إلى جانب المِقْوَد الجلدي الرياضي الخاص بالفئة M، وفتح الباب الخلفي أو صندوق الأمتعة أوتوماتيكيًّا، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head-Up Display، والشاحن اللاسلكي، وأيضًا النظام الصوتي عالي النقاء من فئة Harman Kardon المكوَّن مِن ١٢ سمَّاعة ومضخِّم صوت رقمي، وكذلك نظام مساعد الكبح Parking Assistant Plus مع كاميرات للرؤية المحيطية الشاملة (٣٦٠ درجة)، وغيرها من التجهيزات الأخرى.

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