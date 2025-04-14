بالتفاصيل.. مواصفات سيارات BMW الفئة الرابعة جران كوبيه

شاركت سيارات BMW في رعاية الدورة الثالثة عشرة من بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، التي تُقام في الفترة مِن ١٢ إلى ١٨ إبريل بمدينة الجونة المطلّة على شواطئ البحر الأحمر، وتَجمع نُخبة مِن أفضل لاعبي الإسكواش في العالم لخوض منافسات مليئة بالإثارة والتحدي.



وتعرض سيارات BMW الفئة الرابعة جران كوبيه وBMW X2 في أبو تيج مارينا طوال فترة البطولة وحتى نهاية عطلة شم النسيم في 27 إبريل.



وتَجمع السيارة BMW X1 الـSUV المُدمجة التصميم والأداء القوي والتجهيزات وتتوافر في مصر بموديلين اثنين، وهما BMW X1 sDrive18i المدعّم بمحرك بنزيني والطراز الكهربائي بالكامل BMW iX1 eDrive20. يأتي الطراز BMW X1 sDrive18i مدعمًا بمحرك توربو سعة ١.٥ لترات يولِّد ١٥٦ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن-متر. ويتَّصل المحرك ثلاثي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة "ستبترونيك"، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون ٩ ثوانٍ. أما عن الطراز الكهربائي BMW iX1 eDrive20، فيأتي مدعّمًا بمحرك كهربائي وحيد يولد ٢٠٤ أحصنة مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر، كما تستعين السيارة ببطارية بقدرة ٦٦.٥ كيلوواط ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى ٤٧٤ كلم.



وتستعينBMW الفئة الرابعة جران كوبيه بتصميم جذَّاب يخطف الأبصار ومقصورة داخلية جديدة تضع السائق محور الاهتمام، بخلاف باقة عريضة من الأنظمة الإلكترونية الحديثة المساعدة للسائق وتجهيزات فخمة عديدة. يأتي الطراز 420i Gran Coupé المعروض مدعّم بمحرك رباعي الأسطوانات توربو سعة لترين يولّد ١٨٤ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٠٠ نيوتن-متر. ومن ناحية أخرى، يستفيد الجيل الثاني الأحدث مِن BMW X2 بتصميم رياضي جريء أقرب إلى سيارات الكوبيه بالإضافة إلى تقنيات متطورة وأيضًا أداء متفوّق.

وتتوافر BMW X2 المدعّمة بمحركات بنزينية في مصر بطرازين مختلفين، وهما BMW sDrive 18i M Sport وBMW M35i xDrive. يأتي الموديل BMW sDrive 18i M Sport مجهزًّا بمحرك توربو سعة ١.٥ لترات يولِّد ١٥٦ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن-متر، في حين يأتي الطراز BMW M35i xDrive مدعمًا بمحرك توربو سعة لترين، يولّد ٣٠٠ حصانًا و٤٠٠ نيوتن-متر من عزم الدوران.

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