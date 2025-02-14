BMW تسجل أعلى مبيعات لموديلات M في منطقة إفريقيا وشرق أوروبا

سجلت العلامة الألمانية BMW، أعلى مبيعات لموديلات BMW M خلال عام ٢٠٢٤ في منطقة إفريقيا وشرق أوروبا متقدمة على أبرز الأسواق في المنطقة.

وتصدرت BMW M5 مبيعات فئة سيارات M BMW عالية الأداء، فيما تصدرت X5 M60i مبيعات سيارات BMW M في فئة سيارات X بينما تصدرت M340i مبيعات سيارات M BMW في فئة سيارات السيدان.

وبخلاف هذه الموديلات الأعلى مبيعًا في فئتها، توفّر "BMW مصر" باقة عريضة من طرازات M الأخرى لعملائها في البلاد، أبرزها M850i، وM440i Coupé، وM235i، وM3، وM4،و X2 M35i ، وينتمي الموديل BMW X5 M60i لفئة سيارات الـSUV عالية الأداء، وهو يعتمد على محرك قوي مِن ثماني أسطوانات يستعين بتقنيةِ TwinPower Turbo؛ سعة ٤.٤ لترات مع نظام هجين معتدل بقدرة ٤٨ فولت. يولِّد هذا المحرك ٥٣٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٧٥٠ نيوتن-متر، كما يتّصل بعلبة تروس أوتوماتيكية مِن ثماني سرعات تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأربع من خلال نظام xDrive الغني عن التعريف.

ويمكن الوصول إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة من السكون مع هذا المحرك في غضون ٤,٣ ثوانٍ، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم/ساعة. أما الطراز الشقيق BMW X6 M60i، والذي ينتمي لفئة سيارات "كوبيه الأنشطة الرياضية" (SAC)، فيشترك مع شقيقه BMW X5 M60i في المحرك نفسه وعلبة التروس المعتمدة، علمًا بأنه يَجمع ما بين مستويات الراحة والفخامة الاستثنائية والأداء العالي.

وبالنسبة للسيارة السيدان من الحجم الكبير BMW M5، فنجدها تستعين بمحرك مميّز مِن ثماني أسطوانات بسعة ٤,٤ لترات، مع محرك بنظام هجين بقدرة تصل إلى ٧٢٩ حصان وأقصى عزم دوران يبلغ ١٠٠٠ نيوتن-متر. يتصل هذا المحرك الرائع بعلبة تروس من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران لنظام الدفع الرباعي xDrive. ويمكن الوصول لسرعة ١٠٠ كم/ساعة من السكون مع هذا المحرك في غضون ٣,٥ ثوان وتسجيل سرعة قصوى مقدارها ٣٣٠ كم/ساعة.

أما عن السيدان الفخمة متوسطة الحجم M340i xDrive، فنجدها تعتمد على محرك من ست أسطوانات متتالية بسعة ٣ لترات يولّد ٣٨٧ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٥٠٠ نيوتن-متر، كما يتَّصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات تَنْقُل عزم الدوران إلى العجلات الأربع، مع إمكانية الوصول لسرعة ١٠٠ كم/ساعة من السكون في غضون ٤.٤ ثوان وتسجيل سرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم/ساعة.

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