بسام الشيخ.. تحية لكل يد تبني!

كل قائد يصلح أن يكون مديرًا لكن ليس كل مدير يصلح أن يكون قائدًا، فالقائد له مواصفات لا تتوفر بالضرورة في كل من يتولى منصبًا عامًا كان أو خاصًا؛ فالقائد يخلق رؤية والمدير يضع أهدافًا ويسعى لتحقيقها على أرض الواقع، القائد يملك حسًا سياسيًا يجعل صاحبه أقرب للناس بفكره ورؤيته وإحساسه بمن حوله وإدراكه الواسع لمقتضيات منصبه؛ وهو ما يمكنه من إحداث تحول ملموس في مجتمعه.



وفي حياتنا نماذج مضيئة لا يمكن لمنصف أن يجحد فضلها، نلمس أثرها في كل شارع نسير فيه، وفي كل مرفق نقصده لقضاء حاجة أو مصلحة، فتجد يسرًا في التعامل، ونظافة في المكان، وهدوءًا يدخل السرور إلى نفسك ونظامًا يرسل إليك برسائل طمأنة..

ولعل مدينة الشروق كانت محظوظة بعدد من رؤسائها الذين تعاقبوا عليها بدءًا بالوزير شريف الشربيني وصولًا للمهندس بسام الشيخ الذي تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق في مطلع هذا العام، وأثبت أنه قائد ميداني يتحرك وفق رؤية سياسية..

فالرجل لا يكتفي بجولات ميدانية لكل مكان في المدينة بل يطرح مبادرات لتطوير البنية التحتية للمدينة الواعدة وتحسين صورتها البصرية، وقاد بنفسه حملات تشجير للطرق وتطوير للحدائق العامة، فضلًا عن متابعته الدءوبة لتطوير وتسهيل الحركة المرورية وفرض الانضباط على الطرق وهو ما حقق انسيابية مرورية تحول دون حوادث السير والتكدس والزحام، يفعل ذلك دون كلل ولا ملل حتى انعكست كفاءته القيادية في تحسن جودة حياة الناس داخل المدينة.



لقد أولى بسام الشيخ اهتمامًا خاصًا بمنظومة النظافة، وقام بجولات ميدانية في قطاع شرق المدينة، ووجه برفع المخلفات من منطقة الإسكان، مما أسهم في تحسين المشهد الحضاري للمدينة.. ولم يكتف بذلك بل سعى لإزالة الإشغالات وتنظيم الأسواق غرب المدينة، بهدف تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتوفير بيئة تجارية منظمة للمواطنين.



تحت قيادته، شهدت المدينة تنفيذ لافتات إرشادية مضيئة لمعالم المدينة المميزة، مما أسهم في تحسين التوجيه داخل المدينة وتعزيز الهوية البصرية لها.



خلفية بسام الشيخ الميدانية تجعله مؤهلًا للقيادة بنجاح؛ فالرجل تدرج في مناصب تنفيذية عديدة أكسبته الخبرة والقدرة على التعامل مع محتلف الفئات؛ فقبل توليه رئاسة جهاز مدينة الشروق، شغل مناصب مهمة، منها نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ونائب رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية، مما أكسبه خبرات واسعة في إدارة المدن الجديدة.



جهود ملموسة يبذلها المهندس بسام الشيخ منذ توليه رئاسة جهاز مدينة الشروق تعكس التزامه بتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال مبادرات ميدانية فعالة وتطوير مستمر للبنية التحتية وهو ما يجعله خير خلف لخير سلف..

إذ سبقه لهذا الموقع الميدني وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني الذي جاء من خلفية ميدانية ومن رئاسة أجهزة المدن الجديدة التي تولى عدة مواقع فيها أثبت فيها نجاحًا دفع به لمنصب الوزير..

الأمر الذي يجعلنا نقول إن الشربيني ومن بعده بسام الشيخ نموذج يجب أن يحذو حذوه رؤساء الأحياء والمدن الجديدة مثل بدر والعبور وبدر وما أدراك ما بدر.. ليتهم يحذون حذوه في الاستماع لنبض الناس ومتاعبهم وتلبية مطالبه والسعي لتحقيق آمالهم..

والأهم أن يتسع صدر المسئول لنقد الصحافة والإعلام ويسعى لتحقيق رضاء الناس الذي يعد هدفًا أسمي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لأي مسئول في أي منصب يتصل بهموم وقضايا المواطن!ويبقى أخيرًا.. "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ".. تحية لكل يد تبني.. وكل عين تراقب.. وكل جهد يبذل في صمت ابتغاء وجه الله.

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