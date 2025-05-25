الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس طرفي مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة النارية بعين شمس

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس طرفي مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة النارية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين اتهامات بحيازة واستخدام أسلحة نارية بدون ترخيص والبلطجة وترويع المواطنين وتكدير السلم العام.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية في أحد شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 16 من شهر مايو الجاري، حين ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات نشبت جراء لهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن قيام الطرف الثاني المكوّن من 4 أشخاص وسيدة، بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، ما أحدث حالة من الذعر بين الأهالي، دون وقوع إصابات.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 4 فرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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