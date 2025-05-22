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حوادث

بلطجة وترويع المواطنين، قرار عاجل من النيابة بشأن طرفي مشاجرة عين شمس

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحبس طرفي مشاجرة استخدموا فيها الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين اتهامات بحيازة واستخدام أسلحة نارية بدون ترخيص والبلطجة وترويع المواطنين وتكدير السلم العام.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية في أحد شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 16 من شهر مايو الجاري، حين ورد بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس بوقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات نشبت جراء لهو الأطفال.

وأسفرت المشاجرة عن قيام الطرف الثاني المكوّن من 4 أشخاص وسيدة، بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، ما أحدث حالة من الذعر بين الأهالي، دون وقوع إصابات.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 4 فرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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