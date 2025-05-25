3 ملايين مشاهدة في 24 ساعة، "ملكة جمال الكون" لـ تامر حسني والشامي تتصدر التريند

تصدر كليب أغنية “ملكة جمال الكون” للنجم تامر حسني والمطرب الشامي، تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب"، وذلك في قرابة الـ 24 ساعة منذ طرحها مساء أمس السبت.

كليب أغنية ملكة جمال الكون

وحقق كليب أغنية “ملكة جمال الكون” حتى الآن 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية تامر حسني الجديدة رفقة الشامي: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بست الوردة على خدها

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

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