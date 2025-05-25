وزير الشئون النيابية: الإشراف القضائى على الانتخابات لا يزال قائما

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا: "من قال إن الإشراف القضائي اتلغى؟".

مناقشة تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

زخم في مناقشة تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ

وأشار الوزير إلى أن مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تشهد زخما، قائلا: "وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة".

الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية وهي هيئة مستقلة

وأوضح وزير الشئون النيابية أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات.

للجميع الحق في تكوين تحالف انتخابي

وقال الوزير: "من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أي حزب أي مجموعة، والكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة.

قائمة واحدة على مستوى الجمهورية في 2015

واشار وزير الشئون النيابية، أنه في عام 2015، كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد القوائم 4 على مستوى الجمهورية.

لدينا نظام انتخابي مختبر دستوريا وأجازته المحكمة الدستورية

وقال الوزير محمود فوزي: "لدينا نظام مختبر دستوريا، وأجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي".

وكشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القائمة النسبية في الانتخابات لم يحدث حولها توافق.

عدم تطبيق القائمة النسبية

وأكد الوزير، ردا على النائب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، والذي رفض مشروع القانون، بسبب عدم تطبيق القائمة النسبية، أنه تم رفع أكثر من ثلاثة آراء لرئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابى، مشيرا إلى أنه تم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء.

القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق

وقال المستشار محمود فوزي: بصفتي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق.

لا يوجد نظام سياسى مثالى أكثر من الآخر

وأشار إلى أن مشروع القانون مقدم من أكبر أربع كتل سياسية، قائلا: ولا يوجد نظام سياسى مثالي أكثر من الآخر، وإنما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية.

لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، مؤكدا أن نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور.

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