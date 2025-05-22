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ضبط 22 طن دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط 22 طن دقيق خلال
ضبط 22 طن دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز

واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

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حملات تموينية على الأسواق

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 22 طن دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة التموين والتجارة التلاعب بأسعار الخبز الاعلان عن الأسعار ازيد من السعر غش التجاري عدم الإعلان عن الأسعار وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

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