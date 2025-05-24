طريقة عمل عصير الأفوكادو، بالخضراوات لصحتك وجمالك

طريقة عمل عصير الأفوكادو، من طرق العصائر الشهيرة، وأصبحت "تريند"، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الجميع كبارا وصغارا يبحثون عن طريقة عمل عصير الأفوكادو.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل عصير الأفوكادو، بالخضراوات.



مكونات عمل عصير الأفوكادو



1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1 كوب (236مل) حليب بارد، أي نوع

1 ملعقة كبيرة (15 جم) سكر أو عسل أو بديل السكر (إذا رغبت في ذلك)

عصير فيجي أفوكادو

1 ثمرة أفوكادو ناضجة

1/2 أناناس كبير، مقطّع إلى مكعبات

1 كمثرى

6 أوراق كرنب أو سلق

1 كوب زهور البروكلي

1 حفنة سبانخ

1 خيار كبير

4 أعواد كرفس

1 بوصة (2.5 سم) قطعة من الزنجبيل

(احذف أو أضف أي مكونات حسب الرغبة؛ قائمة المكونات هذه تكفي 2-4 أشخاص.)

خطوات تحضير عصير الافوكادو



عصير الافوكادو

نقطع الأفوكادو ونستخرج اللب.

لتقطيع الأفوكادو بسهولة:

خذ السكين واقطع الأفوكادو إلى نصفين عموديًا.

قم بتدوير الجانبين عن بعضهما البعض، لتظهر البذرة بالداخل.

بملعقة أو سكين، قم بإزالة البذرة.

أمسك بالملعقة واستخرج كل ما بداخلها.

ضعي لب الأفوكادو (وأي فواكه أو خضروات أخرى) في الخلاط. إذا كنت تستخدم السكر أو العسل، فأضفه أيضًا.

اخلط المكونات جيدا.

أضف الحليب، شيئًا فشيئًا. بالتدريج، حتى يمكنك التحكم في سمك مشروبك.

يمكنك الآن الاستمتاع بأقوى مشروب صيفي، وتزيينه بما تود وتفضل من الإضافات، سواء بشرائح الليمون أو الأناناس، أو الصوصات المختلفة، مع قطع الثلج.

كما يمكنك إضافة الكريمة المخفوقة.

أهم فوائد الأفوكادو لصحة الجسم



يعد الأفوكادو من الفواكه عالية القيمة الغذائية، وهو ما أكدته الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أولًا: القيمة الغذائية للأفوكادو

تحتوي ثمرة الأفوكادو على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، من أهمها:

فيتامين K

فيتامين E

فيتامين C

مجموعة فيتامينات B (مثل B5، B6، وحمض الفوليك)

البوتاسيوم

المغنيسيوم

الألياف الغذائية

مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين

ويتميز الأفوكادو باحتوائه على نسبة قليلة من السكر، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري أو من يتبعون أنظمة غذائية منخفضة السكريات.

فوائد الافوكادو

ثانيًا: فوائد الأفوكادو للقلب

أظهرت العديد من الدراسات أن الأفوكادو يدعم صحة القلب بشكل كبير، نظرًا لاحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). كما أن وجود البوتاسيوم فيه يساعد على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ثالثًا: الأفوكادو ومضادات الأكسدة

يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة قوية، مثل اللوتين والزياكسانثين، والتي تلعب دورًا كبيرًا في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، كالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين. كما تساهم مضادات الأكسدة في تقوية جهاز المناعة، ومكافحة الالتهابات، وتأخير علامات التقدم في السن.

رابعًا: دور الأفوكادو في دعم الجهاز الهضمي

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يُعدّ الأفوكادو مفيدًا لتحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. فكل 100 جرام من الأفوكادو تحتوي على حوالي 7 جرامات من الألياف، وهو ما يعادل نحو 25% من الكمية الموصى بها يوميًا. وهذا يساعد في الوقاية من الإمساك، وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

خامسًا: فوائد الأفوكادو للبشرة والشعر

الأفوكادو يُعتبر صديقًا للجمال، نظرًا لغناه بالدهون الصحية والفيتامينات ومضادات الأكسدة. فيُستخدم زيت الأفوكادو في العديد من منتجات العناية بالبشرة لترطيب الجلد ومكافحة التجاعيد وتحسين مرونة البشرة. كما يُستخدم كقناع طبيعي لترطيب الشعر الجاف، وتقوية بصيلاته، ومنحه لمعانًا طبيعيًا. ويُسهم وجود فيتامين E في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس والعوامل البيئية.

سادسًا: المساعدة في خسارة الوزن

رغم أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنه يُساعد في إنقاص الوزن عند تناوله باعتدال. فالألياف والدهون الصحية تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات. كما أن إضافته إلى السلطات أو السندويشات يجعل الوجبة أكثر إشباعًا، مما قد يقلل من كمية الطعام المستهلكة.

سابعًا: تنظيم مستويات السكر في الدم

يُعدّ الأفوكادو خيارًا ممتازًا لمرضى السكري، لأنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بصورة سريعة. الدهون والألياف الموجودة فيه تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الجلوكوز، مما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم. كما أنه يُحسن من استجابة الجسم للأنسولين.

ثامنًا: دعم صحة العظام

يحتوي الأفوكادو على مجموعة من العناصر الضرورية لصحة العظام مثل فيتامين K، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهي عناصر أساسية لتقوية العظام وزيادة كثافتها، خاصة عند التقدم في العمر أو في حالات هشاشة العظام.

تاسعًا: فوائد أخرى متنوعة

تحسين امتصاص العناصر الغذائية: يساعد تناول الأفوكادو على امتصاص مضادات الأكسدة الذائبة في الدهون مثل الكاروتينات الموجودة في الخضروات.

دعم صحة الحمل: لاحتوائه على حمض الفوليك، الذي يلعب دورًا مهمًا في نمو الجنين ووقايته من التشوهات الخلقية.

مفيد في الحميات النباتية: إذ يُعدّ مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والبروتين النباتي.

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