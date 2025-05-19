رئيس جامعة عين شمس يفتتح وحدة متابعة تطور الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وحدة متابعة تطور الأطفال خريجى الرعاية المركزة وحديثي الولادة والمبتسرين، وذلك بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة.

تطوير مهارات الأطفال وتمكينهم اجتماعيًا

جاء الافتتاح بحضور الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة الكلية، والدكتور أحمد الكحكي، مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الأساتذة والباحثين.

وخلال جولته التفقدية داخل المركز، أشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة في تأهيل الأطفال، مؤكدًا أن المركز يُعد من أكبر المنصات الداعمة لهذه الفئة، حيث يسهم في تطوير مهارات الأطفال وتمكينهم اجتماعيًا، من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات محلية ودولية.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة إيمان كريم بالجهود المبذولة داخل المركز، مؤكدة أهمية تعميم هذا النموذج على مستوى الجامعات المصرية، ودعت إلى تعزيز التعاون بين المجلس القومي لشئون الإعاقة وكلية الدراسات العليا للطفولة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هويدا الجبالي آليات تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المركز يتبنى استراتيجية متكاملة تشمل إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأطفال، تصميم برامج تدريبية متخصصة، وتذليل التحديات التي تعيق اندماجهم في البيئة والمجتمع.

كما أوضحت أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال أنشطة توعوية وتدخلات مبكرة، بالإضافة إلى توفير تقنيات مساعدة متطورة تضمن حصولهم الكامل على حقوقهم.

يذكر أنه خلال الزيارة تم تفقد عددًا من قاعات التدريب، منها وحدة التكامل الحسى، غرفة علاج التوازن الحركي، وحدة الوظائف التنفيذية للمخ.

وتم الالتقاء بعدد من الأطفال وأولياء أمورهم، واستمعوا إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة، وناقشوا سبل تطويرها مستقبلًا. وقد أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم العميق للدور الفعّال الذي يقوم به المركز في دعم وتنمية قدرات أبنائهم.

كما تضمن الحدث عرض فيلم تعريفي قصير بعنوان “لأننا معًا”، تناول نشأة الكلية والمركز وأهدافهما.

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