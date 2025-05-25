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أخبار مصر

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

أوائل الأزهر، فيتو
أوائل الأزهر، فيتو

نظم العشرات من أوائل خريجي جامعة الأزهر، من عام 2016 حتى 2025 وقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر، في محاولة منهم لمقابلة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في محاولة لتسريع إجراءات تعيينهم بكليات الجامعة.

"كنا نحلم أن نصبح أعضاء هيئة تدريس، لكننا اليوم لا نملك حتى وظيفة"، يقول أحدهم وقد حصل على الماجستير بجهوده الذاتية، مضيفًا: "أنفقنا من أموالنا القليلة على الدراسة، وها نحن نواجه مصيرًا ضبابيًا".

 

وأضاف أحد الخريجين: “الأزمة تجاوزت البيروقراطية لتغدو جرحًا مفتوحًا في حياة شباب ضحّوا بسنوات من أعمارهم. فالماجستير والدكتوراه، اللذان يُفترض أن يكونا بداية طريق أكاديمي واعد، تحوّلا إلى أوراق مركونة على الرفوف، بلا جدوى”.

وأكد الطلاب الأوائل أن المشيخة باتت الأمل الأخير، في ظل صمت طويل من إدارة الجامعة، مؤكدين أنهم لا يطلبون منحة ولا وساطة، بل فقط أن تُرد لهم حقوقهم كما أُقرّت عرفًا وعدلًا".

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