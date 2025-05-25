إخماد حريق بكلية العلوم جامعة الأزهر دون خسائر

اندلع حريق داخل صالة اللياقة البدنية بكلية العلوم بجامعة الأزهر في مدينة نصر، ما تسبب في حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين داخل المبنى.

تفاصيل حريق كلية العلوم بجامعة الأزهر

وفور تلقي البلاغ، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي منشآت الكلية.

وعلى الفور، تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإتمام عملية التبريد، وتحرر المحضر بالواقعة.

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