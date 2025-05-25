الإسكان تكشف تفاصيل التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في المياه والصرف

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD برئاسة كليمنس فيدال، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجال إدارة الحمأة والدراسات المتطلبة لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي الإسكندرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية وأثنى على التعاون المشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مشروعات عديدة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، مؤكدًا تطلع الوزارة بجهاتها التابعة لمزيد من التعاون مع الوكالة بما يخدم الخُطة التنفيذية للإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشادت كليمنس فيدال رئيسة بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والدعم الذي تلقته المشروعات الممولة من الوكالة من مسئولي الوزارة، وقد تم استعراض أهداف البعثة المتمثلة في دراسة تمويل إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإدارة الحمأة بالإسكندرية وكيفية الاستفادة منها، وتطوير موقع "9 ن" المدفن الصحي الخاص بمعالجة الحمأة، وكذلك استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، والعمل على بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم استعراض أوجه التعاون المستقبلية بين قطاع المرافق بوزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية AFD والتي تضمنت مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وكذلك تطوير نظم إدارة المرافق.

وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تضمين خطة بناء قدرات العاملين كيفية التعامل مع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ودعم جودة الحمأة وتمويل بعض الآليات المتطلبة لذلك، ودراسة كيفية تقليل العبء والتكلفة التي تتحملها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في نقل الحمأة إلى موقع "9 ن" المدفن الصحي الخاص بمعالجة الحمأة والعمل على إيجاد البدائل اللازمة في هذا الشأن.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بتأكيد التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ بعض مشروعات الوزارة ضمن خطة الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واهتمامه بالاطلاع على نتائج البعثة فور انتهائها.

جدير بالذكر أن جدول أعمال البعثة تضمن زيارة ميدانية لموقع محطة التنقية الشرقية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية وموقع "9 ن" المدفن الصحي الخاص بمعالجة الحمأة بمنطقة العامرية.

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