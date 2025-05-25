الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

رسالة عاجلة من مدرسة الشيخ زايد بالجيزة بعد نشوب حريق بها أثناء امتحانات نهاية العام

حريق مدرسة الشيخ
حريق مدرسة الشيخ زايد، فيتو
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وجهت مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، رسالة لأولياء أمور طلابها عبر الصفحة الرسمية للمدرسة على الفيسبوك، بعد أنباء عن نشوب حريق بداخل المدرسة بالتزامن مع انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

حريق مدرسة الشيخ زايد 

وقالت حنان حامد مسئول العلاقات العامة والإعلام،  بمدرسة الشيخ زايد الثانوية: إن الطالبات بخير ومنتهي الامان والامتحانات تسير على أكمل وجه ولا داعي للقلق.
 

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الحريق الذي اندلع داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، نجم عن ماس كهربائي بسيط، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأفادت أن الحريق اقتصر على خروج دخان من أحد الأسلاك الكهربائية، وتم التعامل معه على الفور، وتستمر الامتحانات داخل المدرسة ولم تتأثر بالواقعة.

السيطرة على حريق داخل مدرسة

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع الحريق، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع المدرسة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران في وقت قياسي، قبل امتدادها لأي منشآت أو فصول دراسية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للتأكد من أسباب الحريق وضمان عدم تكراره.

 

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