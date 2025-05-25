المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق محدود بمدرسة الشيخ زايد

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الحريق الذي اندلع داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، نجم عن ماس كهربائي بسيط، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأفادت أن الحريق اقتصر على خروج دخان من أحد الأسلاك الكهربائية، وتم التعامل معه على الفور، وتستمر الامتحانات داخل المدرسة ولم تتأثر بالواقعة.

السيطرة على حريق داخل مدرسة

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع الحريق، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع المدرسة مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران في وقت قياسي، قبل امتدادها لأي منشآت أو فصول دراسية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للتأكد من أسباب الحريق وضمان عدم تكراره.

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