السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم شقتين في المقطم

حريق شقتين، فيتو
حريق شقتين، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، وأخرى بالطابق الثالث في أحد العقارات بمنطقة المقطم، دون وقوع أى إصابات.



حريق شقتين بالمقطم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بالطابق الثاني والثالث بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

وكشفت المعاينة الأولية أن حريق نشب داخل شقة بالطابق الثاني ثم امتدت الى الطابق الثالث، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقتين بالمقطم حريق شقتين حريق يلتهم شقتين في المقطم حريق شقتين في المقطم الحماية المدنية بالقاهرة

مواد متعلقة

اندلاع حريق ضخم بشركة الزيوت والصابون بالمحلة، والحماية المدنية تتدخل بـ 10 سيارات إطفاء

النيابة تكشف سبب حريق شقة سكنية في الدرب الأحمر

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

خسائر مادية فادحة، حريق يلتهم مصنعا للقطن بعزبة حميدة في الغربية (فيديو)

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

عبد الواحد السيد يكشف مفاجأة بشأن أزمة زيزو مع الزمالك

عبد الواحد السيد عن أزمة الإمارات: أنا مش حبسجي وقضيت فترة استجمام

"طفل المرور" في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لاتهام "ابن المستشار" في واقعة الاعتداء على طالب المقطم (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 في عمان

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

المزيد

انفوجراف

"طفل المرور" في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لاتهام "ابن المستشار" في واقعة الاعتداء على طالب المقطم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية