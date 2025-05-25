طعنات بالقلب والرئتين والكبد، نص تقرير الطب الشرعي لأم وابنها قتلوا على يد الخالة في السلام

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة ربة منزل لقيت مصرعها علي يد شقيقتها وابنها في السلام أن وفاة المجنى عليها هالة أحمد على تعزى إلى الإصابات الطعنية بالصدر والظهر والبطن وما أحدثته من جروح مستوية الحواف بالقلب والرئتين والكبد وما نتج عنهما من نزيف دموي إصابي غزير بالتجويف الصدري والبطني أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزيفية أدت إلى الوفاة.

وكشف تقرير الطب الشرعي للمجني عليه الثاني أن وفاة حسام شريف مبارك 6 أعوام تعزى إلى الإصابات الطعنية بالعنق وما أحدثته من قطع بالمريء والشريان السباتي الأيسر وما نتج عنها من نزيف دموي إصابى أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وصدمة نزفية والوفاة.



كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة ربة منزل متهمة بقتل شقيقتها وابنها في السلام بالإعدام ومعاقبة ابنها المتهم الثاني بالسجن المؤبد

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث

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