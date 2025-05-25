15 ساعة رحلة العودة للقاهرة، مدرب بيراميدز يرفض الراحة استعدادا لسيراميكا

رفض الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، منح اللاعبين راحة اليوم وقرر التدريب في السابعة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمباراة سيراميكا.

وعادت إلى القاهرة قبل قليل بعثة فريق نادي بيراميدز قادمة من جوهانسبرج بعد مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مدرب بيراميدز يرفض الراحة استعدادا لسيراميكا

وعاد بيراميدز بتعادل هام من جنوب أفريقيا بهدف أمام صن داونز في اللقاء الذي جرى على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا قبل مواجهة الإياب المقرر لها في الأول من يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ورفضت رابطة الأندية تأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق الذي يلعب باسم مصر في النهائي القاري.

وعاد السماوي بعد رحلة طويلة من بريتوريا ثم إلى جوهانسبرج وصولا إلى القاهرة وتخللها ترانزيت لمدة ٣ ساعات في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود والتأخر في الإقلاع والتي استغرقت قرابة ١٥ ساعة كاملة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز يوم الأربعاء المقبل 28 مايو في الساعة 8 مساءً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ولن يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

مباراة صن داونز ضد بيراميدز

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، خطف فريق بيراميدز تعادلا ثمينا خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز بهدف لمثله على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" في بريتوريا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بجنوب إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

وسجل لوكاس ريبيرو لاعب صن داونز هدف فريقه الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة.

جاء الهدف من عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة قوية تصدى لها محمد الشيبي ثم ارتدت إلى صن داونز وتمريرة أرضية وصلت عند لوكاس ريبيرو استلمها وسددها قوية إلى داخل الشباك

ونجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لفريق بيراميدز في الوقت القاتل بالدقيقة 94.

وجاء الهدف عن طريق عرضية من مهند لاشين مرت من أمام دفاع صنداونز قابلها وليد الكرتي برأسية قوية داخل الشباك ليقتنص "السماوي" تعادلًا ثمينًا من بريتوريا

وخضع الثنائي مهند لاشين وأحمد توفيق لاعبا بيراميدز لكشف المنشطات بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، تشير مؤشرات البحث عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بعد تعادل السماوي بموقعة الذهاب بجنوب افريقيا.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء الأحد الأول من يونيو على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في لقاء إياب نهائي دوري ابطال افريقيا.

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