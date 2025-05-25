في احتفالية الخارجية بيوم أفريقيا، وزير الرياضة يدعو الشباب الأفريقي للوحدة وتنمية أوطانهم

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساعده الدكتور عبد الله الباطش، للمشاركة في احتفالية يوم أفريقيا والتي نظمتها وزارة الخارجية برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع مكتب عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي برئاسة السفير الدكتور محمد لابرانج سفير جمهورية الكاميرون.

شهدت الاحتفالية استعراض فيلم عن العلاقات المصرية الأفريقية، وجهود مصر في التنمية الأفريقية وبناء القدرات والتعاون مع الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام «CCCPA»، وغيرها من المؤسسات والجهات المصرية الساعية لتطوير القارة الأفريقية تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية تجاه الأشقاء الأفارقة.

الاحتفال بيوم أفريقيا يعيد للذاكرة أمجاد الآباء المؤسسين

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الاحتفال بيوم أفريقيا يعيد للذاكرة أمجاد الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، وتجسيد حي لروح الوحدة والتضامن في مواجهة تحديات الماضي وآمال المستقبل.

ودعا وزير الشباب والرياضة الشباب الأفريقي للوحدة وتنمية أوطانهم والنهوض بها، مبينًا أن الشباب الافريقي هم الثروة الحقيقية، والقيادة السياسية المصرية تعمل علي تطويرها للاستفادة منها لتحسين مستوى الحياة في كافة النواحي في قارة أفريقيا وهو ما ظهر بقوة في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالشباب وحرصه الدائم علي التعاون مع كافة رؤساء الدول الأفريقية في دعم وتطوير الشباب الافريقي.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إحياءً ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية مايو ١٩٦٣، له عظيم الأثر في التقريب بين شعوب وشباب القارة الأفريقية الذهبية، مؤكدًا أننا في أمس الحاجة إلى ذلك في الوقت الراهن والذي تعاني فيه قارتنا الافريقية من محاولات تستهدف وحدتها والنيل من شبابها، الا انه بالشباب سنواجه كل التحديات وسنرتقى بشعوبنا نحو الأفضل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع كافة امكانياتها للارتقاء بالشباب الافريقي واتاحة جميع الفرص للتدريب والتعليم والتوظيف وريادة الاعمال لفتح اسواق العمل للشباب في كافة الدول الافريقية.

شهد الاحتفالية رؤساء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

كما شهد الاحتفالية كل من: المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، وعمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية الأسبق، ووزراء الخارجية السابقون: محمد كامل عمرو ومحمد العرابى وسامح شكرى، ومحمد فائق وزير الإعلام الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، وحازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والنائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والسفراء الأفارقة المعتمدون بالقاهرة.

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