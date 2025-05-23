وزير الرياضة يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها سكرتيرًا تنفيذيًا لاتفاقية مكافحة التصحر

يتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهاني إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها سكرتيرًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا المنصب الرفيع يُجسد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ويعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدكتورة ياسمين فؤاد من خلال جهودها المتميزة في ملف البيئة والعمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.

مجلس الوزراء يهنئ وزيرة البيئة

وكان مجلس الوزراء، هنأ الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيًا لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد.

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر في إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته.

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