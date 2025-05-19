شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مراسم إجراء قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة، في نسخته الحادية عشرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب على مستوى مراكز الشباب في جميع المحافظات.

وشهدت قرعة دوري مراكز الشباب بالجيزة مشاركة 24 فريقًا تمثل مختلف مراكز الشباب بالمحافظة، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، تمهيدًا لانطلاق المنافسات وفق جدول زمني محدد يراعي تكافؤ الفرص ويضمن التنافس الشريف بين الفرق المشاركة.

أشرف صبحي يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الفعالية، أن دوري مراكز الشباب يُعد من أهم المشروعات الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، لما له من دور كبير في تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإثبات قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم.

أشرف صبحي يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة

وأشار الوزير إلى أن النسخة الحادية عشرة من الدوري تأتي امتدادًا لنجاحات الدورات السابقة التي ساهمت في دعم العديد من اللاعبين المتميزين الذين أصبح لهم دور في الأندية ومراكز التدريب المتخصصة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير آليات تنظيم الدوري، والتوسع في تطبيقه بما يواكب استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

أشرف صبحي يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة

أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد آخر استعدادات استضافة بطولة العالم للشباب

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد، للإطلاع علي آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم مواليد 2006 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 17 أغسطس المقبل بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

أشرف صبحي يشهد قرعة دوري مراكز الشباب لمحافظة الجيزة

تناول اللقاء التعرف علي آخر الاستعدادات الخاصة بالتجهيز للبطولة، وطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن تكون البطولة وتنظيمها علي أعلي مستوي.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة بجانب كلا من اليابان وكوريا والبحرين.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد الدوسري رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول (IMF)، بحضور أحمد سمير نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري.

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