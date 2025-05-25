الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

مودرن سبورت يلتقي الاتحاد السكندري في مباراة متكافئة بالدوري المصري

مودرن سبورت، فيتو
مودرن سبورت، فيتو

يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندرى

تعد مباراة  مودرن سبورت والاتحاد السكندرى اليوم مواجهة قوية ومتكافئة بين الفريقين للهروب من منطقة القاع حيث يحتل مودرن سبورت المركز السابع في جدول ترتيب المرحلة الثانية من عمر الدورى برصيد 22 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.
 

الغاء الهبوط

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.
ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

6 أندية انفذها قرار إلغاء الهبوط 

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- الجونة 30 نقطة 

2- زد 30 نقطة 

3- طلائع الجيش 27 نقطة 

4- انبي 25 نقطة

5-الاتحاد 35 نقطة 

6- سموحة 24 نقطة 

7- مودرن سبورت 22 نقطة 

8- غزل المحلة 21 نقطة 

9-الاسماعيلي 19 نقطة 

 

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري


مجموعة التتويج

 

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري.(0-1)

بتروجيت ضد الزمالك..(1-3)

سيراميكا ضد حرس الحدود..(2-0)

الأربعاء 28 مايو 
الأهلي ضد فاركو..8 مساء

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء

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