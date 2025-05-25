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حوادث

محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بالمرج 2 يونيو

حبس، فيتو
حبس، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 2 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة قسم شرطة المرج. 

وتبين من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة صالحة للاستخدام ومعدة لذلك، وكذلك الطلقات النارية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بقيام عاطلين بالاتجار في الأسلحة النارية متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما، حيث عُثر بحوزتهما على 2 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم بعد حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

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