سويلم يتابع حالة الري بمحافظة البحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة حالة الري بمحافظة البحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف على مستوى المحافظة، والتنسيق القائم بين وزارتي الري والزراعة لمتابعة تطهيرات المساقي الخصوصية بأطوال تصل الى حوالى ٢٣٠٠ كيلومتر، وموقف صيانة بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية بزمام المحافظة ضمن مشروع "تأهيل المنشآت المائية" حيث يجرى الإعداد للبدء في تأهيل عدد (٢) بوابة، وجارى تأهيل عدد (١) كوبري على مصرف سيدي غازي، وموقف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمي المياه على الترع والتى بلغت ٤١١ رابطة حتى تاريخه، وموقف أعمال تأهيل الترع حيث تم إنهاء ٢٩٠ كيلومترا، وجارى العمل فى تأهيل ٥٥ كيلومترا أخرى، ومتابعة موقف النقاط الساخنة بنطاق المحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تحسين حالة الرى بها.

موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى بنطاق محافظة البحيرة

كما تم استعراض موقف تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى بنطاق محافظة البحيرة، وإجراءات التطوير المؤسسى بإدارة الرى بالبحيرة، وتنفيذ سياسة تدوير المهندسين والفنيين بين مختلف الإدارات الواقعة بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، وعمل تدريب تحويلى لعدد (٧١) من السائقين والملاحظين، كما تم أيضا عرض موقف الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق المحافظة، وإجراءات التعامل مع المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة بالمحافظة، وعرض موقف السكن الإدارى وأعمال الصيانة الجارية للمباني الإدارية، وموقف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، وموقف التعامل مع الشكاوى الواردة من المنتفعين بنطاق المحافظة.

استمرار جاهزية المنظومة المائية بكافة المحافظات

وقد أكد الدكتور سويلم على استمرار جاهزية المنظومة المائية بكافة المحافظات وكذلك بمحافظة البحيرة لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.

ووجه بإجراء مراجعة دقيقة لجميع محاور خطة الإدارة لإنهاء الاستعدادات الخاصة بموسم أقصى الاحتياجات، والتوجيه بنهو كافة أعمال تطهيرات الترع والمصارف خلال ١٠ أيام من تاريخه بحد أقصى، واستمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية، وتفعيل دور الروابط فى التعاون مع الوزارة فى إدارة المياه، وقيام إدارة الري بالبحيرة بمتابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضى الرملية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالري بإستخدام الري بالغمر بهذه الأراضى، مع استمرار متابعة أعمال صيانة البوابات والالتزام بالمناوبات، والمتابعة المستمرة للمناسيب بشبكة الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه بين كافة المنتفعين، والتنسيق مع جميع الجهات بخصوص الأعمال الجاري تنفيذها على ترعة المحمودية لضمان تدفقات المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.

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