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الري: نزع حشائش بأطوال 26 ألف كيلومتر وتجريف 6.20 مليون متر مكعب

خطة الصيانة والتطهيرات
خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف، فيتو
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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى

واستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والمتمثلة فى صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى، حيث تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ٢٦ ألف كيلومتر، وتجريف ٦.٢٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ١٦٠٠ كيلومتر، وتطهير مليون غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٤.٤٠ مليون فدان.

 حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها 

كما استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف،  بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان.


جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير ٤٤٤٢ مصرفا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر، يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف.

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البرنامج القومي الثالث للصرف الدكتور هاني سويلم المصارف الزراعية هانى سويلم وزير الموارد المائية شبكات الصرف المغطى شبكات الصرف وزير الموارد المائية مصلحة الميكانيكا والكهرباء منظومة الصرف الزراعى

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