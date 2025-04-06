الري: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى النيل منذ عام 2015

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق بين قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وأجهزة الدولة المعنية.

وأشار التقرير لإزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما يجرى تنفيذ الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة ٢٣٨ حالة تعدي حتى تاريخه على مساحة ٤٦ ألف متر مربع.

وزير الري يتابع حالة مجري نهر النيل وفرعيه.. ومجهودات إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية

وشدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أي محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٥) بهدف الحفاظ على مجري النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.

إزالة ٢٣٨ تعديًا على مساحة ٤٦ ألف متر مربع ضمن فعاليات الموجة الـ ٢٥ لإزالة التعديات

واستعرض التقرير ما تحقق خلال الفترة الماضية من أعمال إزالة للتعديات على مجرى نهر النيل ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات.. حيث تم تنفيذ (٩) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٩٣٧ متر مربع بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتنفيذ (٤) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٦٣٠ متر مربع بناحية بمحافظة الأقصر، وتنفيذ (٧) قرارات إزالة بمساحة ١٣٤٠ متر مربع بمحافظة سوهاج، وتنفيذ (٢٩) قرار إزالة بمساحة ٣٩٨٩ متر مربع بمحافظة أسيوط، و(٢١) قرار إزالة بمساحة ٣٩٤٩ متر مربع بمحافظة المنيا، وتنفيذ (٦) قرارات إزالة على مساحة ١١٩٢ متر مربع بمحافظة بني سويف، وتنفيذ (٥) قرارات إزالة لمخالفات على مساحة ١٨٠٠ متر مربع بمحافظة دمياط، وتنفيذ (٢٤) قرار إزالة بمساحة ٢٩٤٧٩ متر مربع بمحافظة الدقهلية، وتنفيذ (٩) قرار إزالة بمساحة ٥٥٠ متر مربع بمحافظة كفر الشيخ، و(٢٢) قرار بمساحة ١٢٨١ متر مربع بمحافظة البحيرة، و(٢٧) قرار إزالة بمساحة ٧٢١.٥ متر مربع بمحافظة المنوفية، و(٢٢) قرار إزالة بإجمالي ٣٧٦ متر مربع بمحافظة الغربية، وتنفيذ (٧) قرارات إزالة بمساحة ٤٢٢ متر مربع بمحافظة القليوبية، وتنفيذ (١) قرار إزالة بمحافظة الجيزة بمساحة ١٠٠ متر مربع.

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