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رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش

الدوري الانجليزي، يحل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش ضيفًا على فولهام اليوم الأحد، بملعب "كرافين كوتيج" ضمن مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للبريميرليج.

ومن المتوقع مشاركة عمر مرموش في مباراة اليوم أساسيًا خاصة بعدما سجل هدفا خرافيا في الجولة الماضية ضد بورنموث.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: سافيو، كيفين دي بروين، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي إلى التعادل أو الفوز أمام فولهام من أجل حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث إن الهزيمة ستجعل مصيره في يد باقي منافسيه.

موعد مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي 

تنطلق مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فولهام ضد مانشستر سيتي 


تذاع مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي عبر قناة beIN sports HD2.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، برصيد 68 نقطة، ويحتاج إلى الفوز من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وفي المقابل، يتواجد فولهام بالمركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة.

وحسم فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، وكان مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية.

وستكون هذه المباراة الأخيرة لـ كيفين دي بروين بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي كرم لاعبه دي بروين في مباراة الجولة الماضية أمام بورنموث، وودع اللاعب جماهير الفريق على ملعب "الاتحاد".

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