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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، فيتو

يلتقي فريق برشلونة، اليوم الأحد، مع نظيره أتلتيك بلباو، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني علي ملعب "سان ماميس".

 

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو 

تذاع مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتوج برشلونة بالفعل بطلًا للدوري الإسباني للموسم الجاري، ويتصدر الترتيب برصيد 85 نقطة.

وأتلتيك بلباو يتواجد في المركز الرابع بالدوري الإسباني، ويملك في رصيده 70 نقطة.

وحقق برشلونة بقيادة هانز فليك، 3 ألقاب هذا الموسم، حيث توج بالدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الخميس، تجديد عقد نجمه البرازيلي رافينيا حتى عام 2028، وذلك بعد تألق اللاعب مع البرسا خلال الموسم الحالي.

وقدم رافينيا مستوى مميزا خلال الموسم الحالي مع البرسا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك الذي أعاد اكتشاف اللاعب من جديد، بعد أن كان قريبا من مغادرة برشلونة في مطلع الموسم الجاري.

 

برشلونة يمدد عقد هانز فليك 

وأعلن نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك رسميًا، بعد تألقه مع الفريق في موسمه الأول، ليفوز بالثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ووقع هانز فليك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2027، رفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا؛ ورافا يوستي نائب الرئيس الأول، والمدير الرياضي ديكو.

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