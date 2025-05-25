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محافظات

أول إجراء من تعليم المنوفية بعد أزمة العلامة المائية

طلاب،فيتو
طلاب،فيتو

قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن فريقًا من الموجهين انتقل اليوم لإدارة الباجور التعليمية لمراجعة أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب فى امتحانات صفوف النقل وذلك بعد أزمة العلامة المائية التى شهدها امتحان الجبر للصف الثانى الإعدادى أمس.

وأكد وكيل تعليم المنوفية فى تصريحات لـ “فيتو” أنه تم تحويل المسئولين عن وضع امتحان الجبر للتحقيق، لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة ما حدث فى تصحيح المادة، مشددًا على مظهر ورقة أسئلة امتحان الجبر لن يتكرر.

أول شكوى رسمية بسبب العلامة المائية في امتحانات النقل بالمنوفية

تقدّم أحد أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى مدير إدارة الباجور التعليمية، بسبب تضرر نجله من تكرار العلامة المائية على ورقة أسئلة امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، بمدرسة الشهيد محمد فراج الإعدادية، مما أدى إلى طمس بعض أجزاء الأسئلة والاختيارات.

وجاء في نص الشكوى: “مدير إدارة الباجور التعليمية، تحية طيبة وبعد، أتقدم لسيادتكم بالشكوى من شكل امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد فراج الإعدادية، حيث أثرت العلامة المائية التي تمت كتابتها وتكرارها بكثرة على عدم تمكن نجلي من قراءة الأسئلة والاختيارات بشكل صحيح، مما أثر على إجاباته. برجاء اتخاذ اللازم حيال ذلك والتحقيق في الواقعة، مع التنبيه على عدم تكرارها في قادم الامتحانات”.

العلامة المائية تثير أزمة في امتحانات النقل بالمنوفية، والتعليم ترد

وكان عدد من أولياء الأمور بمحافظة المنوفية قد أبدوا استياءهم من الشكل الفني لورقة امتحان الجبر والإحصاء، مشيرين إلى أن العلامة المائية التي غطت الورقة بشكل مبالغ فيه تسببت في تشويش الأسئلة على الطلاب.

وقالت إحدى أولياء الأمور لـ "فيتو"، إن العلامة المائية أُدرجت بطريقة أثّرت على وضوح الأسئلة والاختيارات، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تصميم أوراق الأسئلة مستقبلًا، بحيث تُراعى مصلحة الطالب بالدرجة الأولى.

من جهته، علّق الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ"فيتو"، بأن العلامة المائية لا توضع عبثًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم مراجعة الأمر في الامتحانات المقبلة لتجنب أي تأثير سلبي على أداء الطلاب، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب تأتي دائمًا في المقام الأول.

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محافظة المنوفية إدارة الباجور التعليمية الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية امتحان مادة الجبر تعليم المنوفية

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