أول شكوى رسمية بسبب العلامة المائية في امتحانات النقل بالمنوفية (صورة)

تقدّم أحد أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى مدير إدارة الباجور التعليمية، بسبب تضرر نجله من تكرار العلامة المائية على ورقة أسئلة امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، بمدرسة الشهيد محمد فراج الإعدادية، مما أدى إلى طمس بعض أجزاء الأسئلة والاختيارات.

وجاء في نص الشكوى: "مدير إدارة الباجور التعليمية، تحية طيبة وبعد،

أتقدم لسيادتكم بالشكوى من شكل امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد فراج الإعدادية، حيث أثرت العلامة المائية التي تمت كتابتها وتكرارها بكثرة على عدم تمكن نجلي من قراءة الأسئلة والاختيارات بشكل صحيح، مما أثر على إجاباته. برجاء اتخاذ اللازم حيال ذلك والتحقيق في الواقعة، مع التنبيه على عدم تكرارها في قادم الامتحانات."

وكان عدد من أولياء الأمور بمحافظة المنوفية قد أبدوا استياءهم من الشكل الفني لورقة امتحان الجبر والإحصاء، مشيرين إلى أن العلامة المائية التي غطت الورقة بشكل مبالغ فيه تسببت في تشويش الأسئلة على الطلاب.

وقالت إحدى أولياء الأمور لـ "فيتو"، إن العلامة المائية أُدرجت بطريقة أثّرت على وضوح الأسئلة والاختيارات، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تصميم أوراق الأسئلة مستقبلًا، بحيث تُراعى مصلحة الطالب بالدرجة الأولى.

من جهته، علّق الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ"فيتو"، بأن العلامة المائية لا توضع عبثًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم مراجعة الأمر في الامتحانات المقبلة لتجنب أي تأثير سلبي على أداء الطلاب، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب تأتي دائمًا في المقام الأول.

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