السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول شكوى رسمية بسبب العلامة المائية في امتحانات النقل بالمنوفية (صورة)

أول شكوى رسمية بسبب
أول شكوى رسمية بسبب العلامة المائية في امتحانات النقل، فيتو

تقدّم أحد أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى مدير إدارة الباجور التعليمية، بسبب تضرر نجله من تكرار العلامة المائية على ورقة أسئلة امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، بمدرسة الشهيد محمد فراج الإعدادية، مما أدى إلى طمس بعض أجزاء الأسئلة والاختيارات.

وجاء في نص الشكوى: "مدير إدارة الباجور التعليمية، تحية طيبة وبعد،
أتقدم لسيادتكم بالشكوى من شكل امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد محمد فراج الإعدادية، حيث أثرت العلامة المائية التي تمت كتابتها وتكرارها بكثرة على عدم تمكن نجلي من قراءة الأسئلة والاختيارات بشكل صحيح، مما أثر على إجاباته. برجاء اتخاذ اللازم حيال ذلك والتحقيق في الواقعة، مع التنبيه على عدم تكرارها في قادم الامتحانات."

وكان عدد من أولياء الأمور بمحافظة المنوفية قد أبدوا استياءهم من الشكل الفني لورقة امتحان الجبر والإحصاء، مشيرين إلى أن العلامة المائية التي غطت الورقة بشكل مبالغ فيه تسببت في تشويش الأسئلة على الطلاب.

وقالت إحدى أولياء الأمور لـ "فيتو"، إن العلامة المائية أُدرجت بطريقة أثّرت على وضوح الأسئلة والاختيارات، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تصميم أوراق الأسئلة مستقبلًا، بحيث تُراعى مصلحة الطالب بالدرجة الأولى.

من جهته، علّق الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ"فيتو"، بأن العلامة المائية لا توضع عبثًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم مراجعة الأمر في الامتحانات المقبلة لتجنب أي تأثير سلبي على أداء الطلاب، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب تأتي دائمًا في المقام الأول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الباجور التعليمية الباجور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية محافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يلتقي مدير الأمن لمتابعة آليات تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات

قبل التصديق على حكم إعدامه، وفاة المتهم بقتل طالب بالمنوفية

العلامة المائية تثير أزمة في امتحانات النقل بالمنوفية، والتعليم ترد

دعم عيادات التأمين الصحي فى المنوفية بأحدث الأجهزة الطبية (صور)

مصرع شاب في حادث تصادم بالمنوفية

أسماء مصابي حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعى بالمنوفية

إصابة 17 شخصا في حادث سقوط أسانسير المستشفى الجامعي بالمنوفية

الأمن يكشف غموض العثور على جنين داخل دورة مياه مستشفى السادات بالمنوفية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

نهائي دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يواصل تقدمه على بيراميدز بعد 75 دقيقة

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

الحكم بالسجن على الممثلين خالد أرغنتش ورضا كوجا بسبب شهادة زور

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

ترامب: أمريكا صاحبة تصميم الصواريخ فرط صوتية وروسيا سرقتنا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية