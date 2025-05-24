السبت 24 مايو 2025
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العلامة المائية تثير أزمة في امتحانات النقل بالمنوفية، والتعليم ترد

العلامة المائية تثير
العلامة المائية تثير أزمة فى امتحانات النقل بالمنوفية

 اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الصف الثانى الإعدادى بمحافظة المنوفية، من العلامة المائية الموجودة على ورقة أسئلة امتحان الجبر والإحصاء.

 

العلامة المائية أثرت على الطلاب 

 وقالت إحدى أولياء الأمور لـ فيتو إن العلامة المائية تم تكرارها بشكل مبالغ فيه حتى أنها أثرت على قراءة نجلها الأسئلة والاختيارات الخاصة بها، مؤكدة أن العلامة المائية من المفترض أن يتم وضعها بطريقة أخرى بعيدا عن الأسئلة.

 من جانبه قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لـ فيتو، إن العلامة المائية لا توضع هباءا، لافتا إلى أنه سيتم تدارك الأمر فى الامتحانات القادمة حتى لا يؤثر ذلك على الطلاب، وأاكد أن مصلحة الطلاب تأتى دائما فى المقام الأول لدى المسئولين عن العملية التعليمية.

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الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية المنوفية امتحان الجبر والإحصاء محافظة المنوفية وزارة التربية والتعليم

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