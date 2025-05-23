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رياضة

نهائي كأس مصر لـ القدم سيدات، شوط أول سلبي بين الأهلي ووادي دجلة (صور)

سيدات الأهلي ووادي
سيدات الأهلي ووادي دجلة، فيتو

انتهي الشوط الأول من مباراة الفريق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، مع نظيره وادي دجلة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل سيدات الأهلي أمام وادي دجلة 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏
‎حراسة المرمى: مها الدمرداش.
‎خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.
‎خط الوسط: سارة كرد ولولو نصر وحبيبة عصام ومنة طارق وميا داردن.
‎خط الهجوم: نادين غازي.

‎ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ حبيبة عمر، هنا عثمان، نور إدريس، أشرقت عادل، أمل ناصر، جنى محمود، شاريتي، نادين محمد، إسراء السقا.

‎وكان الأهلي تأهل للنهائي عقب فوزه على فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، ويارا صفوت المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

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الأهلي وادي دجلة كأس مصر

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