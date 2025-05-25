الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه

شهدت محافظة الأقصر جريمة قتل مروعة بدافع السرقة، عندما أقدم شاب عشريني على إنهاء حياة صديقه باستخدام «كريك معدني» كان داخل سيارة تريلا.

التباع قتل السائق بدافع السرقة.. أمن الأقصر يحل لغز السيارة التريلا على كوبري البغدادي



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بأنه حال قيام أحد الضباط بتمشيط الحالة الأمنية صباحًا، تلاحظ توقف سيارة أعلى كوبري البغدادي بناحية الضبعية غرب الأقصر، وسائقها نائم على عجلة القيادة، وتلاحظ تدفق الدماء من باب السيارة.



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة إلى محل الواقعة وتبين أن السائق يدعى «ع.م» 33 عاما مقيم محافظة الغربية، تم التعدي عليه بواسطة جسم معدني «كريك سيارة» بعدة ضربات على الدماغ، من قبل صديقه الذي يدعى «ص.ع» 25 عاما مقيم محافظة قنا، ويعمل معه «تباع» منذ عامين، تم نقل السائق إلى مستشفى المجمع الطبي الدولي بالأقصر وفارق الحياة متأثرا بإصابته.



كشفت تحريات المباحث أن «التباع» بيت النية على قتل صديقه بدافع سرقة عدد 2 هاتف ومبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه، وعقب ارتكابه الواقعة لاذ بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مديرية أمن الأقصر من تحديد مكان المتهم، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، كما تم استرجاع المسروقات 2 هاتف و6000 جنيه.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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