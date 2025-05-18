جدول ترتيب الدوري الفرنسي موسم 2024-2025

ترتيب الدوري الفرنسي، أسدل الستار علي الدوري الفرنسي موسم 2024-2025 بتتويج باريس سان جيرمان باللقب قبل أكثر من جولة.

كما شهد موسم الدوري الفرنسي ابتعاد نانت الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري مصطفي محمد، ولوهافر الذي يضم المصري أحمد حسن كوكا عن الهبوط وضمان البقاء بالدوري بالموسم الجديد.

ترتيب الدوري الفرنسي 2024-2025

1 باريس سان جيرمان 84 نقطة

2 مارسيليا 65 نقطة

3 موناكو 61 نقطة

4 نيس 60 نقطة

5 ليل 60 نقطة

6 ليون 57 نقطة

7 ستراسبورج 57 نقطة

8 لانس 52 نقطة

9 ستاد بريست 50 نقطة

10 تولوز 42 نقطة

11 أوكسير 42 نقطة

12 رين 41 نقطة

13 نانت 36 نقطة

14 أنجيه 36 نقطة

15 لوهافر 34 نقطة

16 ستاد ريمس 33 نقطة

17 سانت إيتيان 30 نقطة

18 مونبلييه 16 نقطة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

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