الحفني ورئيس مصر للطيران في زيارة لمقر إيرباص العالمية بفرنسا

قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بزيارة رسمية إلى المقر الرئيسي لشركة إيرباص العالمية بمدينة تولوز الفرنسية، رافقه خلالها الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أحمد مرعي، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية ودولة فرنســا، واستمرًار للجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي المصرى بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للطائرات فى العالم لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وكان في استقبالهم كل من بونوا دي سانت إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية، فاوتر فان ويرش، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص إنترناشونال، وجابرييل سيميلاس، رئيس شركة إيرباص في إفريقيا والشرق الأوسط، عثمان ماستن، رئيس مبيعات الطائرات التجارية في شركة إيرباص، وعماد بن عبد الله، مدير المبيعات في شركة إيرباص.

بدأت الزيارة في المقر الرئيسي لشركة إيرباص، بعرض تقديمي قدمته جرانيا فان دن بيرج، رئيس قسم التسويق في إيرباص إفريقيا والشرق الأوسط، استعرضت فيه إمكانيات طائرة A350، والشركات المشغّلة لهذا الطراز، وعدد التسليمات والحجوزات من شركات الطيران العالمية، ثم أعقبها جولة تفقدية موسعة داخل صالة العرض الخاصة بعملاء صناعة الطيران، والتي شملت طرازات A320 وA330، ومقصورة Airspace لطراز A350، إضافة إلى طائرة الشحن من طراز A350F.

تجربة محاكاة متكاملة لطائرة A350

كمــا تضمنت الجولة أيضًا زيارة شاملة لخط التجميع النهائي لطائرات A350، حيث اطلع وزير الطيران والوفد المرافق على مراحل التصنيع الدقيقة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج هذا الطراز، وتابعها مركز التدريب التابع لشركة إيرباص، الذي يُعد من أبرز المراكز المتخصصة في تدريب الطيارين وفرق الصيانة حول العالم. وخلال الزيارة، أجرى وزير الطيران والطيار أحمد عادل تجربة محاكاة متكاملة لطائرة A350، للتعرف عن كثب على الإمكانات التدريبية المتقدمة التي يوفرها المركز، والتي تعكس التزام إيرباص بأعلى معايير الكفاءة والسلامة في قطاع الطيران.

وخلال هذه الجولة، أعرب الدكتور سامح الحفنى عن امتنانه بزيارة مقر شركة إيرباص العالمية، والتي تمثل واحدة من كبرى الشركات في صناعة الطيران المدني على مستوى العالم، مضيفًا أن الجولة تعد فرصة مميزة للاطلاع عن قرب على أحدث التطورات التكنولوجية فى مجال تصنيع الطائرات والتقنيات الحديثة.

كما أكد وزير الطيران على عمق العلاقة التي تربط قطاع الطيران المصرى بشركاء الصناعة علي مستوى العالم، وهي علاقة استراتيجية تقوم على التعاون الوثيق والتطور المستمر، مشيرًا باعتزازه بهذه الشراكات التي تساهم في دعم خططنا المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني المصرى، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز من مكانة القطاع كمركز إقليمي للطيران والخدمات اللوجستية وتحقيق التكامل لدعم حركة النمو الاقتصادي والسياحى.

انضمام طائرات إيرباص A350 إلى أسطول مصر للطيران

من جانبه، صرّح الطيار أحمد عادل، بأن انضمام طائرات إيرباص A350 إلى أسطول مصر للطيران يُعد خطوة جديدة تعكس رؤية الشركة نحو التحديث المستمر وتعزيز التنافسية العالمية. وأضاف أن هذه الصفقة تمثل ثمرة تعاون وثيق وشراكة اقتصادية قوية مع شركة "إيرباص"، أحد أبرز مصنعي الطائرات على مستوى العالم.

وأكد رئيس مصر للطيران أن هذا الطراز الحديث سيسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة، من خلال تقليل استهلاك الوقود، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين تجربة السفر لعملاء مصر للطيران، إلى جانب دعم أهداف الشركة في مجال الاستدامة البيئية. كما يُمكّن الطراز الجديد الشركة من التوسع في شبكة وجهاتها الدولية طويلة المدى بكفاءة ومرونة أعلى.

أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطائرات

وفي هذا الإطار، أعرب غابرييل سيميلاس عن اعتزازه بالشراكة العريقة والمتميزة التي تربط شركة إيرباص بشركة مصر للطيران، مؤكدًا أن هذه العلاقة الوطيدة والممتدة تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الشركات العالمية وشركات الطيران الوطنية.

وشدّد على التزام إيرباص الكامل بدعم مصر للطيران عبر منظومة متكاملة تتضمن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطائرات، بالإضافة إلى برامج تدريبية متطورة وخدمات رقمية متكاملة تواكب أعلى المعايير الدولية، كما أشاد برؤية مصر للطيران الطموحة وجهودها المستمرة لتحديث أسطولها وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائها، بما يعكس مكانتها كناقل وطني رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر للطيران قد أبرمت مؤخرًا صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900. وتتميز هذه الطائرات بسعة 340 راكبًا ( الدرجة السياحية – درجة رجال الأعمال)، وتقنيات حديثة تشمل محركات Rolls-Royce XWB Trent ونظام ترفيه متطور من Panasonic، إضافة إلى مساهمتها في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25%، وتقليل الضوضاء والانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

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